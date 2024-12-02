Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:02, 2 декабря 2024Экономика

Стоимость одного вида кредитов упала

«Сравни»: стоимость потребительских кредитов снизилась на шесть процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По сравнению с первым месяцем осени полная стоимость потребительских займов снизилась в октябре на шесть процентов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».

Чаще всего (45 процентов) такие виды ссуд банки одобряют людям в возрасте от 50 до 64 лет. На втором месте возрастные группы 35-49 лет (44 процента) и 23-34 года (43 процента). При этом мужчинам займы одобряют немного чаще, чем женщинам (45 процентов против 41). Кроме того, в 45 процентах случаев одобряют выдачи ссуды людям с высшим образованием.

Маркетплейс также составил усредненный портрет клиента банка. Речь идет о мужчине с высшим образованием в возрасте от 35 до 49 лет, который трудится по найму на неруководящей должности. Чаще всего такие заемщики предпочитают кредиты на три-пять лет и запрашивают сумму от 500 тысяч до миллиона рублей.

Ранее в России начал действовать закон, который предусматривает списание простроченных кредитов до 10 миллионов рублей для военнослужащих.

По информации Банка России, сегодня долговая нагрузка россиян оценивается в 11 процентов от совокупных доходов населения. Регулятор находит такое соотношение комфортным и рисков не наблюдает.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ловим, поджигаем, уничтожаем». Боец Орел рассказал об атаках ВСУ в Курской области с большим количеством техники НАТО

      Раскрыты получатели «налогового кэшбека» от государства среди россиян

      Россияне рассказали о ссорах на работе из-за графика отпусков

      В российском регионе возобновили расследование дела о пропавших 20 лет назад детях

      Байден спас своего сына от длительного тюремного срока

      Топ-модель показала фото в откровенном боди

      В Госдуме захотели запретить россиянам курить на ходу

      В российском регионе неизвестный изнасиловал и измучил собаку

      Россиянин описал девушек на Кубе фразой «охотятся на белых мужиков»

      Выявлена причина загадочного астрофизического явления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше