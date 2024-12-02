Стоимость одного вида кредитов упала

«Сравни»: стоимость потребительских кредитов снизилась на шесть процентов

По сравнению с первым месяцем осени полная стоимость потребительских займов снизилась в октябре на шесть процентов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».

Чаще всего (45 процентов) такие виды ссуд банки одобряют людям в возрасте от 50 до 64 лет. На втором месте возрастные группы 35-49 лет (44 процента) и 23-34 года (43 процента). При этом мужчинам займы одобряют немного чаще, чем женщинам (45 процентов против 41). Кроме того, в 45 процентах случаев одобряют выдачи ссуды людям с высшим образованием.

Маркетплейс также составил усредненный портрет клиента банка. Речь идет о мужчине с высшим образованием в возрасте от 35 до 49 лет, который трудится по найму на неруководящей должности. Чаще всего такие заемщики предпочитают кредиты на три-пять лет и запрашивают сумму от 500 тысяч до миллиона рублей.

Ранее в России начал действовать закон, который предусматривает списание простроченных кредитов до 10 миллионов рублей для военнослужащих.

По информации Банка России, сегодня долговая нагрузка россиян оценивается в 11 процентов от совокупных доходов населения. Регулятор находит такое соотношение комфортным и рисков не наблюдает.