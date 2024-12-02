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07:52, 2 декабря 2024Экономика

Траты россиян на развлечения подсчитали

Эксперт Шнейдерман: россияне тратят на развлечения десять процентов дохода
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

У почти 30 процентов жителей России на развлечения уходит не больше пяти процентов ежемесячного дохода. Об этом заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, в 2024 году, как и прежде, россияне чуть больше 50 процентов ежемесячных доходов тратят на продукты питания, медицинские услуги и лекарства, а также на оплату коммунальных услуг. Десять процентов дохода тратится на развлечения. Для 34 процентов последняя статья оценивается в 6-10 процентов.

Жители столицы тратят на развлечения почти 20 процентов доходов.

Летом 2024 года россияне стали на десять процентов реже приобретать новую одежду. Оказалось, что в стране сложился тренд на «умную экономию». Она подразумевает, что покупатели чаще отдают предпочтение универсальной одежде, которую можно долго использовать.

Есть данные, что больше всего россияне тратят на еду (56 процентов), аренду жилья и выплату ипотеки (37 процентов).

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