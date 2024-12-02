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10:28, 2 декабря 2024Экономика

У дорог в России появятся имена

Минтранс призвал дать названия всем российским дорогам
Мария Черкасова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минтранс России выступил с инициативой дать названия всем российским дорогам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время уникальные названия есть только у федеральных трасс. Ведомство предлагает обязать региональные и местные власти, а также частных владельцев присваивать имена всем своим дорогам. В именах должны быть отражены названия соединяемых населенных пунктов. Допускается использовать имена географических объектов и отсылки к историческим событиям, а также учитывать национальные традиции и особенности соответствующих местностей, говорится в проекте поправок.

В настоящее время уникальные наименования обязательны для федеральных трасс — например, М-8 «Холмогоры», М-12 «Восток», Р-504 «Колыма». Остальные дороги могут иметь собственное имя, но это не обязательно.

В Минтрансе напомнили, что в России в настоящее время 1,58 миллиона километров автодорог. Из них один миллион километров — местные, 502 тысячи километров — региональные, 66,2 тысячи километров — федеральные.

Ранее стало известно, что в строительстве российских дорог начали использовать отходы от переработанной техники. С 2021 по 2023 год при строительстве трех федеральных автодорог применили более 5,7 миллиона тонн вторсырья, в том числе переработанных отходов мобильных телефонов и телевизоров.

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