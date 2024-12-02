Учившаяся в Канаде блогерша назвала отличительную черту российской молодежи

Блогерша Мурадимова заявила, что молодежь в России амбициознее, чем в Канаде

Известная российская блогерша Алина Мурадимова, учившаяся в Ванкувере, назвала отличия российской молодежи от канадской. О жизни за границей она рассказала в беседе с проектом «Пушка», видео доступно на YouTube.

«Там, конечно, более люди раскрепощенные, свободолюбивые», — заявила Мурадимова, говоря о молодежи в Канаде.

Вместе с тем, по мнению блогерши, молодые люди в России более серьезно относятся к своему будущему. «Там люди в 30 лет могут жить в подвале у своей мамы, и это нормальным считается. У нас молодежь, мне кажется, более амбициозная», — назвала она отличительную черту российской молодежи.

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