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11:10, 2 декабря 2024Россия

Украина за час попыталась атаковать два региона России

Минобороны России: два беспилотника ВСУ сбиты в Белгородской и Курской областях
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час попытались атаковать с воздуха сразу два российских региона. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 8:30 до 9:30 утра по московскому времени в Белгородской и Курской областях дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате в ночь на 2 декабря 15 беспилотников в четырех регионах. Восемь дронов военные сбили в Курской области, четыре — в Брянской, два — над Крымом и один — в Белгородской области.

1 декабря стало известно, что в Брянской области жертвой атаки БПЛА стал ребенок из Стародубского муниципального округа.

ЖЗЛ
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