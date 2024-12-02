Украинские дроны упали на автомобили в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: три украинских дрона ударили по региону

Украина трижды ударила по Белгородской области при помощи дронов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Как рассказал чиновник, по региону было выпущено три дрона, причем в двух случаях взрывчатка на беспилотниках не взорвалась, и дроны просто упали на ставшие целями автомобили. Лишь на одном из трех беспилотников взрывчатка сдетонировала и повредила кузов машины.

«Информация о последствиях уточняется», — подытожил губернатор Гладков.

Днем ранее сообщалось, что украинские беспилотники полностью уничтожили жилой дом в российском регионе.