Украинские военкомы решили выполнить свой план с помощью поимки добровольцев

Украинские военкомы отлавливают добровольцев, чтобы выполнить свой план

Начальник одного из территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине) рассказал, что украинские военкомы придумали способ выполнять план по поимке необходимого количества военнообязанных — они отлавливают добровольцев. Видео его заявления приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его словам, военкомы подстерегают возле рекрутинговых центров мужчин, которые заранее позвонили и уведомили ТЦК о намерении добровольно пойти на службу, таким образом повышая свои показатели по отлову военнообязанных украинцев.

Ранее на Украине сотрудник ТЦК пригрозил военнообязанному мужчине выколоть глаз. Инцидент произошел в Полтаве. Сообщается, что у военнообязанного в рамках военно-врачебной комиссии было подтверждено плохое зрение — минус шесть диоптрий. Однако, по словам военкома, это не является преградой для службы в Вооруженных силах Украины.