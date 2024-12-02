Украинские военкомы решили выполнить свой план с помощью поимки добровольцев

Начальник одного из территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине) рассказал, что украинские военкомы придумали способ выполнять план по поимке необходимого количества военнообязанных — они отлавливают добровольцев. Видео его заявления приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».
По его словам, военкомы подстерегают возле рекрутинговых центров мужчин, которые заранее позвонили и уведомили ТЦК о намерении добровольно пойти на службу, таким образом повышая свои показатели по отлову военнообязанных украинцев.
Ранее на Украине сотрудник ТЦК пригрозил военнообязанному мужчине выколоть глаз. Инцидент произошел в Полтаве. Сообщается, что у военнообязанного в рамках военно-врачебной комиссии было подтверждено плохое зрение — минус шесть диоптрий. Однако, по словам военкома, это не является преградой для службы в Вооруженных силах Украины.