В Белоруссии вынесли приговор поставлявшему оружие через границу агенту СБУ

В Белоруссии приговорили к 10 годам колонии переправлявшего оружие агента СБУ

Гомельский областной суд приговорил к 10 годам колонии агента Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным Мангуст, который переправлял оружие в Белоруссию. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мангусту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также 550 базовых величин штрафа», — пишет агентство. Кроме того, были осуждены и другие фигуранты дела.

О задержании Мангуста белорусскими правоохранителями стало известно в январе. Агент СБУ переправлял через границу в республику взрывчатку и беспилотники для создания схронов. Вместе с ним задержали двух белорусов, выполнявших поручения украинских спецслужб. Во время расследования были найдены несколько схронов.