Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:37, 2 декабря 2024Бывший СССР

В Белоруссии вынесли приговор поставлявшему оружие через границу агенту СБУ

В Белоруссии приговорили к 10 годам колонии переправлявшего оружие агента СБУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Гомельский областной суд приговорил к 10 годам колонии агента Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным Мангуст, который переправлял оружие в Белоруссию. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мангусту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также 550 базовых величин штрафа», — пишет агентство. Кроме того, были осуждены и другие фигуранты дела.

О задержании Мангуста белорусскими правоохранителями стало известно в январе. Агент СБУ переправлял через границу в республику взрывчатку и беспилотники для создания схронов. Вместе с ним задержали двух белорусов, выполнявших поручения украинских спецслужб. Во время расследования были найдены несколько схронов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США и Украину обвинили в причастности к захвату Алеппо. Как они помогли террористам?

      Россиянам пообещали спокойное начало декабря

      Спикер обвинил Байденов в подрыве доверия американцев к правосудию в США

      17-летнего зачинщика массовой драки в Подмосковье арестовали

      Звезда «Великолепного века» снялся в российском сериале

      Зеленский послал Россию на три буквы

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

      Ural возобновит выпуск «бюджетных» мотоциклов с коляской в Казахстане

      Зеленский анонсировал перестановки в командовании ВСУ

      Вереница загадочных светящихся шаров в небе над российским регионом попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше