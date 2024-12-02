В Еврокомиссии оценили возможность отправки войск на Украину

В ЕК заявили об отсутствии у Евросоюза решения отправки войск на Украину

Европейский союз (ЕС) не ведет дискуссии и не принимает решения об отправке войск на Украину, однако «все опции на столе». Об этом на брифинге заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пино, передает РИА Новости.

Комментарий прозвучал на фоне слов новой главы евродипломатии Каи Каллас, заявившей об идее направления европейских сил на Украину. «Направление европейских сил на Украину потребовало бы согласования стран ЕС, такой дискуссии не было, поэтому у нас нет общеевропейской позиции», — указала Пино.

Ранее Каллас завила, что в случае заключения перемирия Европа должна сыграть значительную роль в последующих событиях. Например, на Украине могут появиться военные, гарантирующие сохранение режима прекращения огня. Однако, по ее словам, выбор в любом случае остается за Киевом.

1 декабря Каллас и президент Евросовета Антониу Кошта приехали в Киев в первый день своей работы. Они объяснили это тем, что хотят таким образом продемонстрировать «неизменную поддержку украинского народа».