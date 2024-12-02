В Германии осудили Шольца за новые поставки оружия Украине

Депутат ФРГ Вагенкнехт: поставки оружия ВСУ бестактны по отношению к Германии

Новые поставки оружия Украине, анонсированные канцлером ФРГ Олафом Шольцем, бестактны по отношению к жителям Германии. Об этом заявила глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», депутат бундестага Сара Вагенкнехт, ее слова передает ТАСС.

«Делать дорогие подарки оружием — это (...) бестактно по отношению к германским налогоплательщикам, в чьей стране закрываются больницы и разрушаются школы», — заявила депутат.

Вагенкнехт добавила, что анонсированный пакет военной помощи также означает продолжение боевых действий и приведет к тому, что «еще больше молодых мужчин потеряют на фронте свои жизни».

Ранее канцлер Германии анонсировал выделение Киеву вооружений на 650 миллионов евро, о котором он объявит в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.