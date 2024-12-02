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22:13, 2 декабря 2024Мир

В Госдуме прокомментировали слова Столтенберга о территориальных уступках Киева

В ГД назвали слова Столтенберга о территориальных уступках Киева «туманом войны»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал «туманом войны» заявление экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о временных территориальных уступках, на которые может пойти Украина ради прекращения военного конфликта. Его словам приводит РИА Новости.

Накануне Столтенберг заявил, что власти Украины ради прекращения огня должны будет пойти на территориальные уступки России: взамен они получат гарантии безопасности — в частности, вступление в НАТО и «другие способы вооружения и поддержки украинцев».

По словам Шеремета, Западу «нужна передышка», поэтому они будут пытаться любыми путями добиться заморозки конфликта. Парламентарий подчеркнул, что к урегулированию конфликта на Украине необходимо подходить комплексно.

Ранее бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван заявил, что войска стран Запада могут быть размещены на замороженной линии фронта ради безопасности Украины.

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