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02:38, 2 декабря 2024Россия

В Госдуме раскритиковали решение Байдена накачать Украину оружием

Депутат Госдумы Шеремет назвал решение Байдена накачать Украину оружием пакостью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Решение администрации президента США Джо Байдена напоследок максимально накачать Украину оружием является пакостью и медвежьей услугой. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

«Накачка оружием не спасет киевский режим от капитуляции и разгрома. Байден, видимо, решил перед дембелем сделать пакость России и оказать медвежью услугу Украине, лишая ее шанса на проведение мирных переговоров», — посетовал он.

По мнению депутата, за решением продолжать поставки оружия на Украину прячутся личные интересы Байдена, его окружения. Своими действиями глава США лишает Украину шанса сохранить государственность и территории, а также не дает возможность начать мирные переговоры, резюмировал Шеремет.

Ранее отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что Джо Байден должен перестать своими действиями подпитывать войну на Украине, уже проигранную Западом.

17 ноября Байден впервые санкционировал применение ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS вглубь территории России. Позже стало известно, что он также разрешил Украине наносить удары вглубь российской территории британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.

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