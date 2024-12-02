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21:16, 2 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии спецназ начал разгонять оппозиционный митинг

Спецназ Грузии начал разгонять митинг оппозиции и задерживать его участников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jay Kogler / Global Look Press

В Грузии спецназ с применением спецтехники начал разгонять митинг сторонников грузинской оппозиции у парламента страны, сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента, также у здания парламента страны проводятся задержания. Некоторые участники митинга используют пиротехнику против силовиков, но большинство бежит от парламента по проспекту Руставели.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не будут проводить переговоры с оппозицией из-за нестабильной ситуации в республике. Он также обвинил Запад в финансировании протестных акций. Грузинский премьер назвал неправильным отношением к Тбилиси такие действия западной стороны. Помимо этого, он подчеркнул, что в Грузии никогда не будет «майдана».

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