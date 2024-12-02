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18:45, 2 декабря 2024Бывший СССР

В Харьковской области заявили об успехах российских военных

Ганчев: российские военные добились успехов у Колесниковки и Кругляковки
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в понедельник, 2 декабря, заявил об успехах российских военных на купянском направлении. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, они связаны с продвижением Вооруженных сил России на купянском направлении. «У нас есть определенные успехи в районе Колесниковки и Кругляковки, очищаются уже поселки ближе к Глушковке», — уточнил Ганчев.

Кроме того, по словам главы ВГА, есть и «определенные тактические успехи» на этом направлении.

Ранее Ганчев сообщил, что Вооруженные силы России ведут упорные бои на некоторых участках фронта в Харьковской области. Он уточнил, что такие бои идут сразу на нескольких участках. Также, по словам Ганчева, российские войска начали наступать у поселка Боровая.

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