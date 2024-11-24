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18:38, 24 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска начали наступление в районе поселка Боровая в Харьковской области

Ганчев: российские войска начали наступать у поселка Боровая Харьковской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы РФ начали наступление в районе поселка Боровая Харьковской области. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева сообщает ТАСС.

По данным Ганчева, российские войска «давят противника» в направлении Борового в Изюмском районе области. Глава военно-гражданской администрации отметил, что наблюдается серьезная активизация российский войск на купянском направлении.

«Практически каждый день мы получаем новости оттуда», — заявил Виталий Ганчев.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации в сводке отчиталось о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении в зоне ответственности группировки войск «Север» ВС РФ.

На этом фоне власти Харьковской области хотят усилить мобилизацию в регионе.

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