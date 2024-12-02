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09:28, 2 декабря 2024Бывший СССР

В Киевской области прозвучали взрывы

В Киевской области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киевской области прозвучали взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Новости.LIVE» в своем Telegram-канале.

«Взрывы на Киевщине», — пишет телеканал. Отмечается, что звуки взрывов связаны с работой систем ПВО в регионе.

Ранее взрывы были слышны в расположенном на западе Украины Тернополе, о чем написало издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары пришлись в район железнодорожного вокзала. По его словам, в результате ударов в Тернополе были повреждены высоковольтные линии электропередачи и половина города осталась без света.

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