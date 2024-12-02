В Кремле оценили действия властей Грузии

Песков: власти Грузии принимают меры по стабилизации ситуации с протестами

Власти Грузии принимают меры для стабилизации ситуации с проходящими в стране протестами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Налицо, конечно, попытка раскачать ситуацию (...) Грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации, возвращению ситуации к спокойствию», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что митинги в Грузии имеют все признаки попытки провести в стране «оранжевую революцию», так же как на Украине. Он подчеркнул, что Москва считает события в Грузии внутренними делами страны и не планирует в них вмешиваться.

Как стало известно в понедельник, 2 декабря, в ходе протестов в Грузии задержали более 200 человек. По данным полиции страны, возбужденные в отношении 98 человек административные дела уже переданы в Тбилисский городской суд.