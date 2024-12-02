Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 2 декабря 2024Бывший СССР

В Кремле оценили действия властей Грузии

Песков: власти Грузии принимают меры по стабилизации ситуации с протестами
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти Грузии принимают меры для стабилизации ситуации с проходящими в стране протестами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Налицо, конечно, попытка раскачать ситуацию (...) Грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации, возвращению ситуации к спокойствию», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что митинги в Грузии имеют все признаки попытки провести в стране «оранжевую революцию», так же как на Украине. Он подчеркнул, что Москва считает события в Грузии внутренними делами страны и не планирует в них вмешиваться.

Как стало известно в понедельник, 2 декабря, в ходе протестов в Грузии задержали более 200 человек. По данным полиции страны, возбужденные в отношении 98 человек административные дела уже переданы в Тбилисский городской суд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории

      В Кремле заявили о росте недовольства Зеленским на Украине

      Певица Глюкоза кардинально сменила имидж

      «Газпром» нарастил поставки газа в Китай до максимума

      Угрозу Трампа наказать за отказ от доллара назвали неосуществимой

      Доля Windows 11 неожиданно упала

      В США указали на проблему обученной в Европе бригады ВСУ

      В Госдуме высказались о возможных переговорах России и Украины

      Переживший самое смертоносное цунами мужчина раскрыл секрет своего спасения

      Жена российского генерала назвала главную проблему участников СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше