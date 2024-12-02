В Кремле ответили на слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива

Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не пытался что-то доказать, когда опоздал на встречу на саммите «Большой восьмерки» (G8) в 2007 году якобы из-за пива. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину.

По словам Пескова, на саммитах происходят переговоры лидеров стран, иногда графики встреч смещаются из-за более важных контактов.

«Лидеры общаются друг с другом, лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в этот момент, и это напряженная работа. И там бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо — такое бывает», — сказал он. Таким образом Песков опроверг слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Песков добавил, что российский лидер не хотел показать таким образом свою силу перед другими лидерами.

В своих мемуарах «Свобода» Меркель рассказала об опоздании презента России на саммит «Большой восьмерки» в немецком Хайлигендамме якобы из-за пива. Экс-канцлер отметила, что Путин явился на встречу спустя 45 минут после ее начала.