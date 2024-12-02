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12:32, 2 декабря 2024Мир

В Кремле ответили на вопрос о помиловании Хантера Байдена

Песков: помилование Байденом сына Хантера — внутреннее дело США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: David Swanson / Reuters

Помилование действующим президентом США Джо Байденом сына Хантера является внутренним делом Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нам нечего сказать. Помилование Хантера Байдена является внутренним делом США, здесь мне нечего говорить», — ответил на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля.

Ранее Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам. По его словам, судебный процесс был «несправедливым и нарушал принципы правосудия». Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Байдена «вопиющим примером злоупотребления и нарушением правосудия».

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