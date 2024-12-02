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13:01, 2 декабря 2024Мир

В Кремле прокомментировали последние контакты Германии и Украины

Песков: в Кремле наблюдают за контактами Германии и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Москва внимательно наблюдает за сотрудничеством Германии и Украины, в частности за визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Наблюдаем за всеми контактами, Германия продолжает поддержку Украины», — сказал представитель Кремля журналистам, отметив, что в президентской администрации также отслеживают «все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет».

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«Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита», — добавил Песков.

Ранее газета Bild узнала, что Шольц планировал поездку в Киев после выборов президента в США и до вступления в должность избранного американского лидера Дональда Трампа.

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