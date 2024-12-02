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11:12, 2 декабря 2024Россия

В Крыму ответили на слова Зеленского о нехватке сил у ВСУ

Глава крымской миссии Смирнов: слова Зеленского о нехватке сил у ВСУ запоздалые
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Признание Владимира Зеленского о нехватке сил у украинской армии запоздалое, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его слова передает РИА Новости.

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского, который пожаловался на нехватку сил у Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы взять под контроль Крым и другие территории. В интервью японскому агентству Kyodo он при этом также потребовал от партнеров помощи Украине.

«Признание Зеленского запоздалое, слишком много глупостей и роковых ошибок, принесших Украине горе и хаос, он успел наделать. Теперь он фактически взял на себя ответственность за развязывание войны, огромное и бесполезное количество потерь украинцев», — считает Смирнов.

Он уверен, что украинцам пора отстранить Зеленского от власти и принять те условия мира, которые предложил президент России Владимир Путин. Это, по его словам, позволит сохранить то, что осталось от Украины.

Ранее советник президента по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан заявил, что Киев должен сам решить, согласен ли он на потерю территорий в рамках мирных переговоров. Зеленский, согласно его заявлению, открыто признавал, что боевые действия необходимо закончить переговорами — их формат является предметом диалога Вашингтона и Киева.

ЖЗЛ
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