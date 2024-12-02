В Курской области нашли необычный гриб

В Курской области в лесу обнаружили почерневшие «пальцы мертвеца». Об этом сообщает местный портал DDDKursk.

Речь идет о необычном грибе «ксилярия многообразная», который в народе получил название «пальцы мертвеца» за внешнее сходство с пальцами, торчащими из-под земли. Отмечается, что грибники встречают их в регионе каждый год.

Молодая ксилирия — бледная, голубоватая, часто с беловатым кончиком, а к осени она начинает чернеть.

Ранее в Рязанской области местные жители также нашли редкий для региона гриб. В лесу у микрорайона Солотча был обнаружен звездовик сводчатый, имеющий крупную круглую шляпку с раскрытыми лопастями в виде звезд.