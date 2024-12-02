Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:16, 2 декабря 2024Моя страна

В Курской области нашли необычный гриб

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Arpad Laszlo / Shutterstock / Fotodom

В Курской области в лесу обнаружили почерневшие «пальцы мертвеца». Об этом сообщает местный портал DDDKursk.

Речь идет о необычном грибе «ксилярия многообразная», который в народе получил название «пальцы мертвеца» за внешнее сходство с пальцами, торчащими из-под земли. Отмечается, что грибники встречают их в регионе каждый год.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

Молодая ксилирия — бледная, голубоватая, часто с беловатым кончиком, а к осени она начинает чернеть.

Ранее в Рязанской области местные жители также нашли редкий для региона гриб. В лесу у микрорайона Солотча был обнаружен звездовик сводчатый, имеющий крупную круглую шляпку с раскрытыми лопастями в виде звезд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародован план спецпосланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине

      Пенсионерка сама вырвала себе зубы после семи лет поисков стоматолога

      Сервисы доставки и курьеров считают проблемой российской экономики. В чем их обвиняют?

      20-летнего туриста нашли бездыханным на дне шахты лифта во время семейного отдыха

      Вблизи Млечного Пути обнаружили космическую пустоту

      Земли члена банды Цапков решили реализовать

      Россиянин несколько месяцев избивал детей и запирал их в подвале

      Армения заявила о готовности сотрудничать с выдавшим ордер на «арест» Путина судом

      Необычная дрессировка осьминогов попала на видео в России

      В Минобороны сообщили о новой попытке ВСУ атаковать Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше