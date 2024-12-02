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21:14, 2 декабря 2024Мир

В НАТО прокомментировали вопрос отправки войск на Украину

Ansa: НАТО не обсуждает отправку войск на Украину, в столицах Европы планируют
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Отправка войск на Украину не обсуждается внутри НАТО. Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на высокопоставленный источник в Североатлантическом альянсе.

Уточняется, что в европейских столицах идет планирование подобного сценария с тем, чтобы обеспечить Украину «гарантиями безопасности» после прекращения огня.

Ранее бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тринкван предположил, что войска стран Запада могут быть размещены на замороженной линии фронта ради безопасности Украины.

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