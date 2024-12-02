В России снизилась сумма одного вида ипотеки

TYMY: средняя сумма ипотеки на вторичном рынке снизилась на 1,2 млн руб. за год

В ноябре средний срок ипотечного кредита на вторичном рынке в России составил 27 лет, что на год больше, чем в ноябре 2023-го. Средняя сумма ипотеки достигла пять миллионов рублей, что на 1,2 миллиона меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании SaaS-платформы TYMY, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В целом динамика рынка в ноябре продолжила тренд сентября и октября. Количество заявок по сравнению с прошлым годом упало на 45-50 процентов. При этом в октябре и ноябре доля ипотеки на новостройки в выдачах составила 84 процента, у вторичного рынка только 16 процентов выдач.

По словам руководителя отдела по работе с новостройками TYMY Александра Перевозникова, в сегменте готового жилья за ипотекой сейчас обращаются лишь те, для кого жилищный вопрос действительно стоит максимально остро: для таких россиян аренда не является выходом, к ним неприменимы льготные программы.

Он также отметил, что в будущем вряд ли вырастет срок кредита. Если в 2022 году он составлял 25-26 лет, в этом году он увеличился всего на год. После порога в 28-30 лет увеличение срока кредитования дает снижение ежемесячного платежа на сотни рублей, что не может радикально повлиять на принятие решения.

Ранее управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин спрогнозировал уменьшение объема выдачи ипотечных кредитов в России к концу 2025 года вдвое. В сравнении с рекордным 2023 годом по итогам 2025-го выдачи жилищных займов могут уменьшиться до 3,3-3,6 триллиона рублей.