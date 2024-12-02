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16:23, 2 декабря 2024Наука и техника

В России выбрали для Индии подходящий истребитель

ЦАМТО: Индии больше всего подходит российский истребитель Су-57Э
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Dmitry Zherdin / Wikipedia

Больше всего Военно-воздушным силам Индии подходит российский истребитель пятого поколения Су-57Э. Самолет для индийской стороны в публикации журнала «Национальная оборона» выбирали эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Специалисты организации заметили, что с середины 1960-х годов основными типами боевых самолетов в Индии выступали советские МиГ-21ФЛ, истребители и истребители-бомбардировщики третьего поколения МиГ-21бис, МиГ-23МФ/БН, МиГ-27М, МиГ-29A/UPG и Су-30К/МКИ.

«Ввиду назревшей смены поколений, самым правильным и логичным шагом для Дели станет принятие предложения Москвы по самолету следующей генерации — многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57Э», — уверены эксперты.

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В ноябре «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) в своем Telegram-канале заявила, что прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае российский истребитель Су-57Э покорил зрителей.

В том же месяце в компании «Рособоронэкспорт» заметили, что истребитель пятого поколения Су-57 покажут на международной выставке Airshow China 2024 в Китае вместе с новыми ракетами.

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