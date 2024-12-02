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11:38, 2 декабря 2024Экономика

В Сбербанке заявили о высокой вероятности подъема ключевой ставки

В Сбербанке назвали высокой вероятность подъема ключевой ставки до 22 % или 23 %
Дмитрий Воронин

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 22 или 23 процентов на ближайшем заседании Совета директоров регулятора является высокой, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, слова которого приводит РИА Новости.

«Высока вероятность подъема ставки либо на один, либо на два процентных пункта, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой», — цитирует его агентство.

В самом Центробанке ранее называли новое повышение ключевой ставки весьма вероятным, но не предопределенным. В ВТБ ожидают декабрьского повышения показателя до 23 процентов, а в Альфа-Банке на фоне произошедшего на прошлой неделе значительного ослабления курса рубля допускают рост сразу до 25 процентов.

С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но в с июля возобновил ее последовательное повышение, доведя к концу октября до рекордного 21 процента.

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