В США назвали бесстыдным помилование Байденом своего сына

Профессор права Бойл назвал бесстыдным помилование Байденом своего сына

Американский аналитик, профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл в комментарии РИА Новости назвал бесстыдным и бессовестным помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера.

Профессор напомнил, что, согласно Конституции США, помилование является абсолютным и окончательным и его нельзя оспорить в суде. «Как бывший практикующий налоговый юрист, я счел бесстыдным и бессовестным то, что Байден помиловал своего сына по таким вопиющим уголовным обвинениям в налоговом мошенничестве», — отметил Бойл.

Ранее стало известно, что Байден помиловал Хантера, который обвинялся по двум уголовным делам о хранении оружия и неуплате налогов, назвав процесс политическим. Избранный президентом Дональд Трамп уже обвинил Байдена в злоупотреблении правосудием.