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22:19, 2 декабря 2024Мир

В США назвали бесстыдным помилование Байденом своего сына

Профессор права Бойл назвал бесстыдным помилование Байденом своего сына
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hu Yousong / Global Look Press

Американский аналитик, профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл в комментарии РИА Новости назвал бесстыдным и бессовестным помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера.

Профессор напомнил, что, согласно Конституции США, помилование является абсолютным и окончательным и его нельзя оспорить в суде. «Как бывший практикующий налоговый юрист, я счел бесстыдным и бессовестным то, что Байден помиловал своего сына по таким вопиющим уголовным обвинениям в налоговом мошенничестве», — отметил Бойл.

Ранее стало известно, что Байден помиловал Хантера, который обвинялся по двум уголовным делам о хранении оружия и неуплате налогов, назвав процесс политическим. Избранный президентом Дональд Трамп уже обвинил Байдена в злоупотреблении правосудием.

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