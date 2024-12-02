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12:51, 2 декабря 2024Мир

В США посчитали число попыток Белого дома солгать о помиловании сына Байдена

Fox News: Белый дом шесть раз заявлял, что Байден не помилует сына Хантера
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Хантер Байден (в центре)

Хантер Байден (в центре). Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

С июля 2023 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер шесть раз заявляла, что действующий президент США не помилует своего сына Хантера Байдена. Об этом сообщает Fox News.

По данным канала, в июле, сентябре и декабре 2023 года Жан-Пьер заверяла, что американский лидер откажется от помилования сына. В июне, августе и ноябре 2024 года она также отрицала возможность такого шага со стороны президента.

После победы избранного президента США Дональда Трампа на выборах пресс-секретарь Белого дома также исключила помилование Хантера Байдена. Жан-Пьер говорила, что администрации президента «неоднократно задавали этот вопрос», однако ответ государства остается «неизменным».

Ранее портал TMZ сообщил, что Байден заранее продумал план помилования своего сына, в связи с чем Хантер Байден признал вину неожиданно для адвокатов.

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