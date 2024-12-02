В Запорожской области сообщили об атаке беспилотников ВСУ

Глава Запорожской области Балицкий: ВСУ атаковали администрацию Васильевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников ударили по администрации города Васильевка и заправочной станции в Токмаке. В результате атаки есть семеро пострадавших, сообщил в Telegram глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«При атаке на автогазовую заправочную станцию в городе Токмак пострадали шесть сотрудников МЧС, которые работали на месте ликвидации пожара», — говорится в публикации.

Отмечается, что при атаке украинских дронов на Васильевку один сотрудник администрации получил легкое ранение и доставлен в больницу.

Ранее удар ВСУ лишил связи 20 тысяч жителей Куйбышевского района Запорожской области. По словам Балицкого, украинские военные повредили линию электропередачи.