Вероятность замены Ле Пен на президентских выборах оценили

Политолог Преображенская: «Национальное объединение» готово заменить Ле Пен

Французская правая партия «Национальное объединение» готова заменить главу своей фракции в парламенте Марин Ле Пен в качестве кандидата на президентских выборах 2027 года, если ей будет вынесен обвинительный приговор по судебному делу. Об этом заявила старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская, передает РИА Новости.

В частности, она отметила, что не стоит ожидать распада партии в случае вывода из гонки за власть Ле Пен. По ее словам, наиболее вероятным сценарием является выдвижение нынешнего лидера партии Жордана Барделла, который пользуется большой популярностью в обществе.

«Его сейчас активно раскручивают (...) Хотя он дополняет Ле Пен, а не конкурирует, в партии готовят запасной вариант. Тем более ее сторонники никуда не денутся и будут явно раздражены, если останутся без своих представителей», — рассказала эксперт.

30 сентября начался суд над Ле Пен, ее отцом и еще 23 членами объединения по обвинениям в «нецелевом использовании общественных средств» Европейского союза (ЕС) в 2004-2016 годах. Их обвиняют в использовании денег Европарламента (ЕП) для оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на «Национальное объединение». Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.

Если Ле Пен признают виновной, ей может грозить до 10 лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро, а также запрет избираться в органы власти в течение 5-10 лет. В этом случае она не сможет принять участие в выборах президента Франции 2027 года.