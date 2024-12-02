Врач объяснила симптомы начинающегося варикоза

Флеболог Смирнова: выступающие вены — это главный симптом варикозной болезни

Расширенные выступающие вены являются главным симптомом начинающейся варикозной болезни. Об этом рассказала россиянам врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова, пишет РИА Новости.

«Обнаружить варикозные узлы чаще всего можно на внутренней поверхности голеней или бедер», — уточнила медик.

Смирнова также напомнила, что следующий этап — это появление извитых темно-синих внутрикожных вен. Также часто появляется распирающая боль в ногах и икрах, чувство жара в ногах, судороги. При этом рельефные вены могут также возникать у спортсменов и грузчиков. Они не являются патологией и не требуют лечения, уточнила врач.

В августе флеболог Елена Смирнова рассказала, что изменение образа жизни поможет предотвратить развитие тромбоза. По ее словам, в профилактике болезни поможет борьба с вредными привычками, соблюдение режима питания, адекватная физическая активность.

Категорических ограничений для людей с уже диагностированным варикозом нет, но им стоит придерживаться некоторых предписаний, объяснила флеболог.

До этого медик предупредила о риске тромбоза у мужчин старше 40 лет. К основным причинам тромбоза она отнесла повышенную склонность крови к свертыванию, повреждение венозной стенки и замедление кровотока.

