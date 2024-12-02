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03:04, 2 декабря 2024Мир

ВВС Израиля развернули летевший над Сирией самолет из Ирана

Times of Israel: ВВС Израиля развернули летевший над Сирией иранский самолет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Joshua Hoehne / Unsplash

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в ночь на воскресенье, 1 декабря, развернули летевший в воздушном пространстве Сирии самолет из Ирана. Об этом пишет Times of Israel.

ВВС Израиля подозревают, что иранский самолет перевозил оружие для ливанского движения «Хезболлах». Израильские истребители подлетели к воздушному судну над Сирией и распорядились, чтобы он развернулся. Через некоторое время после получения сообщения самолет сменил курс.

27 сентября Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали военные объекты в окрестностях сирийского города Тартус на побережье Средиземного моря, где расположена база Вооруженных сил России. Город является единственным пунктом ремонта и пополнения запасов российского военного флота в Средиземноморье.

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