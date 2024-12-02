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06:49, 2 декабря 2024Наука и техника

Заработки мировых производителей оружия в 2023 году раскрыли

SIPRI: 100 крупнейших производителей оружия заработали $632 млрд в 2023 году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

100 крупнейших мировых компаний, занимающихся производством вооружений, по итогам 2023 года заработали 632 миллиарда долларов. Такие цифры раскрыл Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), доклад опубликован на сайте организации.

«В 2023 году наблюдался заметный рост доходов от продажи оружия, и, вероятно, он продолжится в 2024 году. Доходы от продажи оружия 100 крупнейших производителей оружия по-прежнему не в полной мере отражают масштаб спроса, и многие компании начали кампании по набору персонала, что говорит об их оптимизме в отношении будущих продаж», — рассказал научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Лоренцо Скараццато.

Отмечается, что особый рост доходов от продажи вооружений зафиксирован в России и на Ближнем Востоке. Помимо этого, компании извлекли прибыль из напряженности в Восточной Азии и программ перевооружения в ряде стран.

В июне сообщалось, что мировые оборонные компании активно увеличивают количество сотрудников, показатель достиг уровня времен холодной войны.

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