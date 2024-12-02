Зеленский испугался звонков Путину

Президент Украины Зеленский испугался звонков западных лидеров Путину

Владимир Зеленский испугался звонков западных лидеров президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает «РБК-Украина».

«После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство себе», — сказал Зеленский. По его словам, разговоры глав государств с Путиным ослабляют Украину.

15 ноября по инициативе Германии состоялись переговоры Шольца и Путина. Во время разговора канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования украинского конфликта. По итогам беседы политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.