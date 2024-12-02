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18:24, 2 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский испугался звонков Путину

Президент Украины Зеленский испугался звонков западных лидеров Путину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Владимир Зеленский испугался звонков западных лидеров президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает «РБК-Украина».

«После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство себе», — сказал Зеленский. По его словам, разговоры глав государств с Путиным ослабляют Украину.

15 ноября по инициативе Германии состоялись переговоры Шольца и Путина. Во время разговора канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования украинского конфликта. По итогам беседы политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

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