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07:02, 2 декабря 2024Ценности

Звезда с самыми идеальными ягодицами показала фигуру в бикини на отдыхе в Дубае

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама поделилась откровенными фото с отдыха в Дубае. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда показала фигуру в бикини шоколадного цвета. Знаменитость позировала в бассейне с собранными в небрежный пучок волосами. При этом от макияжа и аксессуаров она отказалась.

В июне руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал Джаму звездой с самыми идеальными в мире ягодицами. Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения, а именно разделил параметры талии женщины на параметры ее бедер. Согласно формуле, чем ближе результаты к 0,7, тем идеальнее с точки зрения математики выглядят ягодицы.

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