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09:01, 3 декабря 2024Наука и техника

Брюшной жир связали с болезнью Альцгеймера

Висцеральный жир оказался связан с амилоидными бляшками в мозге
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Markus van Offern / Globallookpress.com

Ученые Института радиологии Маллинкродта (MIR) при Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе установили связь между висцеральным жиром и патологическими белками, связанными с болезнью Альцгеймера. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

Исследование показало, что висцеральный (брюшной) жир, расположенный вокруг внутренних органов, ассоциирован с накоплением амилоидных бляшек и тау-белков в мозге. Эти вещества являются характерными признаками болезни Альцгеймера, их отложения начинаются за десятилетия до появления первых симптомов деменции. Высокий уровень висцерального жира оказался ключевым фактором, объясняющим влияние ожирения на патологию заболевания.

Методологически исследование опиралось на комплексный подход, включающий ПЭТ-сканирование для определения патологических белков в мозге, МРТ-сканирование для оценки объема жировых тканей и метаболический анализ для измерения уровня глюкозы, инсулина и липидов. В исследовании приняли участие 80 когнитивно нормальных человек среднего возраста с широким диапазоном индекса массы тела (ИМТ).

Результаты показали, что более высокий уровень висцерального жира напрямую связан с увеличением амилоидной патологии в 77 процентах случаев. При этом подкожный жир и другие жировые отложения не оказали существенного влияния на накопление патологических белков. Дополнительно было выявлено, что резистентность к инсулину и низкий уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) также связаны с высоким содержанием амилоида в мозге.

Группа с повышенным содержанием висцерального жира также показала сниженный мозговой кровоток, измеренный с помощью МРТ. Этот эффект не наблюдался у людей с высоким уровнем подкожного жира, что указывает на специфичность влияния висцерального жира на мозговую функцию.

Исследователи подчеркивают, что управление рисками, связанными с болезнью Альцгеймера, должно включать уменьшение висцерального жира. Изменение образа жизни и применение методов снижения веса могут улучшить мозговой кровоток и замедлить развитие патологических процессов, открывая новые возможности профилактики заболевания.

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