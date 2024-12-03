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13:35, 3 декабря 2024Силовые структуры

Дело обвиняемой в оправдании терроризма журналистки Кеворковой вернули следствию

В Москве прокуратура вернула следствию дело журналистки Кеворковой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве прокуратура вернула следствию дело обвиняемой в оправдании терроризма российской журналистки Кеворковой вернули следствию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, прокуратура вернула дело следствию из-за неточностей в обвинении. Следователи должны возобновить следствие, предъявить обвинение и уведомить защиту. После этого дело снова будет передано в прокуратуру.

Журналистка была арестована 7 мая. Ей вменяется часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ из-за постов в Telegram. Женщина вину не признает.

Журналистка специализировалась на теме религии, сотрудничала с «Новой газетой» и «Независимой газетой», а также вела блоги религиозного содержания.

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