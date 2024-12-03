Британская певица Дуа Липа похвасталась снимками в боди и колготках в сетку

Британская певица и модель Дуа Липа похвасталась снимками в откровенном наряде с глубоким декольте. Кадры размещены в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость позировала перед камерой в белом боди на тонких бретелях, декорированном асимметричной блестящей тканью. Помимо этого, звезда надела черные сетчатые колготки и белые сапоги на каблуках. Образ исполнительницы дополнили украшения, укладка и макияж в нейтральных тонах.

В ноябре Дуа Липа показала фигуру в ярком бикини. Знаменитость поделилась кадром, на котором она была запечатлена лежащей на шезлонге в розовом купальнике с цветочным принтом.