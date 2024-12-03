Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:42, 3 декабря 2024Ценности

Экс-солистка «Серебра» показала фото в оголяющем грудь наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

30-летняя певица позировала на размещенных кадрах в полупрозрачном блестящем комбинезоне серого цвета. При этом предмет гардероба оказался оформлен вырезом, который обнажал часть груди знаменитости.

Также исполнительница надела пушистую черную кофту на молнии и туфли на массивной платформе в тон.

В ноябре Катя Кищук снялась в откровенном наряде для эстонского бренда Racer Worldwide.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы ответим на поле боя». В Госдуме резко высказались о Зеленском, оскорбившем Россию

      Российский суд оштрафовал на две тысячи рублей обозвавшую строителей «русней»

      Внук знаменитого коллекционера сравнил Москву и Париж

      На Западе начали дискуссию о развертывании контингента ЕС для прекращения огня на Украине

      Названа проблема плана Трампа по Украине

      В Кремле рассказали о непубличных встречах Путина с Медведевым

      В Кремле прокомментировали вопрос о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией

      Отправленный учиться в школу-интернат мальчик подал в суд на родителей

      В России оценили риск массового закрытия торговых центров

      Двое мужчин провалились под лед на пруду в Москве, попытались спастись и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше