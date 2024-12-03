Экс-солистка «Серебра» показала фото в оголяющем грудь наряде

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

30-летняя певица позировала на размещенных кадрах в полупрозрачном блестящем комбинезоне серого цвета. При этом предмет гардероба оказался оформлен вырезом, который обнажал часть груди знаменитости.

Также исполнительница надела пушистую черную кофту на молнии и туфли на массивной платформе в тон.

В ноябре Катя Кищук снялась в откровенном наряде для эстонского бренда Racer Worldwide.