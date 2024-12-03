Эксперт допустил начало борьбы США против БРИКС при Трампе

Эксперт Ромеро: США при Трампе могут начать борьбу с БРИКС

США при президенте Дональде Трампе могут развязать борьбу с БРИКС, считает боливийский эксперт Тариха Фернандо Ромеро. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Есть геополитическая борьба интересов между странами БРИКС и неолиберально-капиталистической моделью, в первую очередь с США. Я думаю, что будет большая борьба, когда Трамп вступит в должность, но эта борьба будет против тех, кто имеет одну линию или связан с Китаем и Россией» — допустил Ромеро.

При этом эксперт призвал «не рвать на себе одежду» и «немного подождать». «Существуют угрозы, но есть и возможности работать с этой страной», — подчеркнул аналитик.

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов. «Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США, в противном случае они столкнутся со 100%-ми тарифами», — заявил политик.