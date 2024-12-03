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15:11, 3 декабря 2024Экономика

Евро предсказали новое падение

Bloomberg: евро рискует упасть до паритета с долларом
Кирилл Луцюк

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Европейская валюта вновь рискует подешеветь и опуститься до паритетной с долларом стоимости. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Агентство напомнило, что последний раз две эти валюты выходили на соотношение 1:1 в 2022 году после начала российско-украинского конфликта. Теперь аналитики опасаются, что ситуация может повториться, так как европейской экономике могут очень серьезно навредить обещанные избранным президентом США Дональдом Трампом пошлины. Между тем Соединенные Штаты скупают серьезную долю европейских товаров от автомобилей до химикатов и роскошных сумочек.

Ситуацию усугубляют политические потрясения во Франции и Германии. Риски инвестирования в их экономики усилились, а перед правительствами встала сложная задача устранить структурные проблемы, сдерживающие экономический рост.

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Тем временем спрос на активы, деноминированные в долларах, растет, так как инвесторы ждут от администрации Трампа стимулирования экономического роста и корпоративных прибылей.

После выборов в США по меньшей мере 10 банков заявили, что ждут ослабления евро, а некоторые даже опасаются, что евро подешевеет ниже паритета. Это может спровоцировать период волатильности европейской валюты, что в перспективе повышает риски отказа некоторых стран ЕС от этого платежного средства.

Ранее ноябрь назвали худшим для евро месяцем 2024 года. Данная валюта подешевела относительно доллара почти на три процента, дойдя таким образом до двухлетнего минимума. Сегменты европейской экономики, доходы которых сильно зависят от США, проседают из-за опасений по поводу введения импортных пошлин.

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