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21:31, 3 декабря 2024Россия

Глава Башкирии опроверг слухи о своей отставке

Глава Башкирии Хабиров опроверг слухи о своей отставке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров опроверг слухи о своей отставке. Об этом он заявил во время прямой линии с жителями региона.

В ходе общения политику задали вопрос о якобы его грядущем уходе с поста. Хабиров ответил, что подобные слухи существуют с начала его работы в 2018 году. Руководитель Башкирии отметил, что пора привыкнуть, что он никуда не уходит.

В ноябре сообщалось, что служебный автомобиль Радия Хабирова с 10 октября по 19 ноября набрал штрафов на 32 тысячи рублей — за это время его поймали 33 камеры. При этом только за день — 29 октября — глава российского региона собрал штрафов на 14 тысяч. Это произошло во время проведения в Уфе Кубка России по греко-римской борьбе. Тогда Mercedes Хабирова гнал по трассе Уфа — Оренбург со скоростью более 140 километров в час в сторону Центра Римы Баталовой.

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