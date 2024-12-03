Глава Башкирии опроверг слухи о своей отставке

Глава Башкирии Хабиров опроверг слухи о своей отставке

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров опроверг слухи о своей отставке. Об этом он заявил во время прямой линии с жителями региона.

В ходе общения политику задали вопрос о якобы его грядущем уходе с поста. Хабиров ответил, что подобные слухи существуют с начала его работы в 2018 году. Руководитель Башкирии отметил, что пора привыкнуть, что он никуда не уходит.

В ноябре сообщалось, что служебный автомобиль Радия Хабирова с 10 октября по 19 ноября набрал штрафов на 32 тысячи рублей — за это время его поймали 33 камеры. При этом только за день — 29 октября — глава российского региона собрал штрафов на 14 тысяч. Это произошло во время проведения в Уфе Кубка России по греко-римской борьбе. Тогда Mercedes Хабирова гнал по трассе Уфа — Оренбург со скоростью более 140 километров в час в сторону Центра Римы Баталовой.