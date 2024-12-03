Глава партии Зеленского призвала готовить законы для проведения выборов

Глава «Слуги народа» Шуляк призвала готовить законы для проведения выборов

Украинское законодательство должно быть готово к проведению в стране выборов после отмены военного положения. Об этом заявила председатель правящей партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк, передает украинская «Судебно-юридическая газета».

«Первые послевоенные выборы должны иметь абсолютное доверие к их легитимности. Поэтому вызовы по их проведению требуют широкой общественной дискуссии», — подчеркнула глава партии президента Украины Владимира Зеленского.

Шуляк прокомментировала исследования возможностей использования альтернативных форм голосования на будущих выборах на Украине. Политик указала на низкий уровень доверия к почтовому и интернет-голосованию. Она также отметила необходимость избежать принуждения избирателей к голосованию.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал к прекращению огня для проведения в стране президентских выборов. По его мнению, выбор президента Украины повлияет на формат мирного соглашения и позицию США.