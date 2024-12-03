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13:20, 3 декабря 2024Бывший СССР

Глава партии Зеленского призвала готовить законы для проведения выборов

Глава «Слуги народа» Шуляк призвала готовить законы для проведения выборов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинское законодательство должно быть готово к проведению в стране выборов после отмены военного положения. Об этом заявила председатель правящей партии Украины «Слуга народа» Елена Шуляк, передает украинская «Судебно-юридическая газета».

«Первые послевоенные выборы должны иметь абсолютное доверие к их легитимности. Поэтому вызовы по их проведению требуют широкой общественной дискуссии», — подчеркнула глава партии президента Украины Владимира Зеленского.

Шуляк прокомментировала исследования возможностей использования альтернативных форм голосования на будущих выборах на Украине. Политик указала на низкий уровень доверия к почтовому и интернет-голосованию. Она также отметила необходимость избежать принуждения избирателей к голосованию.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал к прекращению огня для проведения в стране президентских выборов. По его мнению, выбор президента Украины повлияет на формат мирного соглашения и позицию США.

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