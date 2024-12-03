Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 3 декабря 2024Наука и техника

Идентифицирована уничтожающая рак мозга молекула

Nature: глиоцидин избирательно уничтожает клетки глиобластомы
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга идентифицировали молекулу глиоцидин, которая способна избирательно уничтожать клетки глиобластомы, не повреждая здоровые клетки организма. Это открытие открывает перспективы в лечении одной из самых агрессивных форм рака мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Глиоцидин представляет собой никотинамид-миметическое пролекарство, которое становится активным только после преобразования в организме. Эта молекула блокирует работу фермента инозинмонофосфатдегидрогеназы 2 (IMPDH2), нарушая процесс синтеза гуаниновых нуклеотидов в клетках глиобластомы. В результате в клетках опухоли возникает дисбаланс нуклеотидов и стресс репликации ДНК, приводящий к их гибели.

Для изучения действия глиоцидина ученые провели высокопроизводительный скрининг более 200 тысяч химических соединений, а затем использовали технологию CRISPR-Cas9 для определения генов, связанных с его эффективностью. Это позволило выявить механизмы, благодаря которым глиоцидин избирательно воздействует на опухолевые клетки.

Глиоцидин активируется ферментом никотинамиднуклеотидаденилилтрансферазой 1 (NMNAT1), превращаясь в активную форму — глиоцидин-адениндинуклеотид (GAD). Связываясь с IMPDH2, GAD изменяет его структуру и блокирует ферментативную активность. В экспериментах на мышах глиоцидин проникал через гематоэнцефалический барьер, замедлял рост опухоли и улучшал выживаемость.

Эффект глиоцидина усиливался при сочетании с темозоломидом, химиотерапевтическим препаратом, который увеличивает экспрессию NMNAT1. Лечение продемонстрировало безопасность: мыши не теряли вес, а исследования крови и внутренних органов показали отсутствие токсичности. Иммунная система животных также оставалась стабильной.

Полученные результаты делают глиоцидин перспективным кандидатом для разработки новых методов лечения глиобластомы. Исследователи планируют продолжить изучение молекулы и подготовить ее к клиническим испытаниям.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский послал Россию на три буквы. Как на это отреагировали в Москве?

      США поставят ВСУ очередную партию противопехотных мин

      Медведь проломил череп 35-летней женщине

      Идентифицирована уничтожающая рак мозга молекула

      Захарова дала совет Хантеру Байдену

      Путин в шутку подискутировал с ученой о «сознании» сперматозоидов

      США анонсировали новый пакет помощи Украине

      Сенатор обрушился с обвинениями на Байдена из-за решения помиловать сына

      В США сравнили помилование Байденом сына Хантера с Уотергейтским скандалом

      Президент Ирана анонсировал встречу с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше