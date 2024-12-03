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14:08, 3 декабря 2024Мир

Израиль пригрозил глубоким заходом в Ливан

Минобороны Израиля предупредило о заходе ЦАХАЛ в Ливан при срыве перемирия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Koehler / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зайдет глубже на ливанскую территорию в случае, если 60-дневный режим перемирия с Ливаном будет сорван, заявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац. Его цитирует РИА Новости.

«Если мы вернемся к войне, мы будем действовать решительно, мы зайдем глубже», — пригрозил Кац последствиями срыва перемирия.

По словам министра, если «все это соглашение рухнет», тогда «для государства Ливан больше не будет исключений», и Израиль не стане разделять ливанское государство и проиранскую исламистскую группировку шиитского толка «Хезболла».

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«Если мы сейчас разделяли Ливанское государство и "Хезболла", разделяли Бейрут и Дахию, по которой приходились очень серьезные удары, то впредь этого не будет», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии готовиться к полномасштабной войне, если установленный режим прекращения огня будет сорван «Хезболлой».

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