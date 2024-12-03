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14:46, 3 декабря 2024Ценности

Ким Кардашьян обругали в сети за демонстрацию роскошной вечеринки для детей

Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пользователи сети обругали американскую телезвезду Ким Кардашьян за демонстрацию роскошной вечеринки для детей. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница поделилась снимком с праздничного мероприятия, которое она организовала в стиле мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада». На размещенном кадре запечатлены сестры Кардашьян-Дженнер с детьми, а также исполнительницы главных ролей — Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Подписчики возмутились фото бизнесвумен и принялись критиковать ее в комментариях. «Когда у вас есть деньги, вы можете с легкостью арендовать Ариану и Синтию на день», «Людям надоело, что ты выставляешь напоказ свои привилегии. Может, пора сделать что-то полезное?», «Сколько это стоило? Наверное, больше, чем построить приют для бездомных», «Представьте, что вам придется поддерживать такой высокий уровень избалованности у детей, даже когда они вырастут», — высказывались они.

В октябре Дэвида и Викторию Бекхэм назвали неприлично богатыми из-за возможности купить дом, не прибегая к ипотеке.

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