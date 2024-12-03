Кладоискатель нашел украденные нацистами 800 легендарных шедевров

Кладоискатель Лист заявил, что нашел тайник нацистов с утерянными шедеврами

Журналист и кладоискатель из Австрии Буркхарт Лист заявил о местонахождении сокровищ венгерского коллекционера Ференца Хатвани, украденных нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом пишет The Times.

По мнению 75-летнего Листа, в коллекции Хатвани находилось около 800 картин, в том числе работы французских импрессионистов Писсарро, Курбе, Сезанн, Дега и Мане. Долгое время судьба легендарных шедевров была неизвестна. Предполагалось, что коллекция была разграблена войсками СС.

В интервью The Times австрийский кладоискатель рассказал, что нашел подземный тайник недалеко от немецкой деревни в Рудных горах. Подземные работы в этом регионе велись со Средневековых времен, поэтому там осталось множество тоннелей. Это породило слухи, что в них скрыто знаменитое нацистское золото. Лист же уверен, что там, на глубине 30-40 метров, спрятаны картины Хатвани, захваченные СС в 1944 году.

Прийти к такому выводу журналисту помогло исследование директора Австрийского института виртуальной археологии имени Людвига Больцмана. Профессор первым обнаружил искусственно созданную подземную камеру, которая, согласно его версии, была специально завалена с помощью взрыва. Лист также считает, что там хранятся ювелирные изделия, украденные у евреев, бежавших или депортированных из Будапешта после немецкой оккупации Венгрии в марте 1944 года.

Как объясняет Лист, все эти сокровища нацисты привезли на поездах. Журналист планировал организовать раскопки в обозначенной территории, однако местные власти не выдали ему разрешения. В этом же районе было найдено орудие каменного века, поэтому его признали археологически ценным. Лист пообещал обжаловать это решение. «Я не хочу ничего забирать себе, я прекрасно знаю, что это принадлежит тем людям, многие из которых потеряли жизни. Возмутительно, что это все еще возможно в Германии», — заявил он.

Ранее сообщалось, что пастель французского импрессиониста Клода Моне, украденную в Австрии офицерами гестапо, вернули потомкам законных владельцев. Ее стоимость оценивается в 500 тысяч долларов.

