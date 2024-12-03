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05:41, 3 декабря 2024Мир

Конгресс США признал факт хищений помощи во время пандемии

Конгресс США признал факт хищений миллиардов долларов помощи во время пандемии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

В США мошенники при выплатах госпомощи во время пандемии коронавируса похитили более четверти триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что американским налогоплательщикам нанесли ущерб на сумму более 191 миллиарда долларов. Мошенники воспользовались федеральной системой страхования по безработице и использовали личную информацию граждан.

Помимо этого, преступники пользовались так называемой «программой защиты зарплат», при которой власти США предоставляли американцам финансовую помощь в виде займов, которые могли быть прощены, если средства были использованы для компенсации трудностей, вызванных пандемией. Так, было украдено 64 миллиарда долларов.

Кроме того, еще 200 миллионов долларов были «утеряны» из-за недостаточного контроля за поддержкой малого бизнеса.

Ранее конгрессмены США по итогам двухлетного расследования раскрыли, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение.

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