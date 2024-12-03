Лепс признался в проблемах с голосом

Певец Григорий Лепс пожаловался на проблемы с голосом

Григорий Лепс сообщил о том, что у него начались проблемы с голосовыми связками. Его слова приводит портал mk.ru.

По словам Лепса, который недавно поднял цены на свои выступления, его голосовой аппарат не очень хорошо работает. Артист считает, что причиной тому плотный гастрольный график.

«Плохие новости есть. Пытаюсь сейчас усиленно восстановить связки. Ведь в декабре у меня тоже очень много работы. И мне нужно быть в идеальной форме», — поделился артист.

Ранее сообщалось, что Лепс ответил на вопрос о сексе по телефону с молодой возлюбленной. По его словам, они часто созваниваются с 18-летней Авророй, которая сейчас учится в Лондоне.