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20:34, 3 декабря 2024Экономика

Москвичам назвали срок появления сугробов

Синоптик Вильфанд: Москву заметет снегом в конце недели
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Москву и Московскую область заметет снегом в конце недели. Срок появления сугробов жителям столичного региона назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Life.ru.

По словам синоптика, снежный покров в Москве и области, как правило, устанавливается 28-30 ноября, но в 2024 году немного запаздывает. Он отметил, что в данный момент на большей части территории столичного региона снег не сохранился.

Вильфанд сообщил, что осадки пройдут в ночь со среды на четверг, 5 декабря, со второй половине четверга до пятницы, 6 декабря. Снижение температуры будет наблюдаться уже вечером вторника, 3 декабря. «Небольшой снег прогнозируется в пятницу, но совсем немного. Кроме того, в течение этой недели будет частое прояснение солнца, что не может не доставлять удовольствия. Так что в конце недели в Москве мы уже сможем заметить снежный покров и остатки солнечных лучей, что будет очень радовать наш глаз», — заключил руководитель Гидрометцентра.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима в Москве будет скорее теплой, чем морозной.

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